政院通過當沖降稅修法 拚立院臨時會過關
2017-01-04 11:33
〔記者李欣芳／台北報導〕為活絡台股量能，行政院今天召開的院會中，正式通過當沖降稅的修法「證券交易稅條例第2條之2修正草案」，將當沖證交稅將由現行的千分之3減半，降至千分之1.5，實施期間為1年，這項修法並立即送到立法院，爭取在立法院明日起召開的臨時會中通過修法。
行政院長林全主持院會時表示，行政院本週院會提前1天召開，是基於立院即將召開臨時會的考量，他請財政部與金管會積極與立法院溝通協調，早日完成修法。
除了降稅之外，金管會為刺激股市交易量回升，也搭配7項配套措施，包含：開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF、開放台股ETF得採現金申購、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業，辦理主題式業績發表會及積極辦理海外引資等。
根據現行資料統計，目前我國集中交易市場當沖交易量約占10%，估計在降稅後，1年約對稅收影響37.5億元，但若交易量能夠拉高，則能夠彌補稅損。
財政部估計，假定降稅後當沖交易量增加，同時日成交值也須增加至100億元，才能彌補整年的稅損；但若降稅後帶動當沖及非當沖交易量成長各半，日成交值只須增加75億元就能彌補稅損。因此在最樂觀情況下，降稅後全部帶動非當沖交易量，日成交值增加50億元即可彌補稅損。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 自由廣場》斷三通？ 台灣的短空長多！
- 降成本 傳雇主找派遣工取代正職
- 飯店吃年夜飯 價格調漲5％
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 貝殼黏神豬 鄰里回收物打造「藝廊」
- 釣魚失蹤 墾丁頂白砂漁民溺斃
- 葉啟田背上億債 停機17年
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 「校護禁止換藥」傳是當年公務員誤解公文
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 台中國際機場揭牌 爭取廉航維修
- 臘八送暖 佛光與陽大聯手送平安
- 綠議員挺 在野議員：仍需加把勁
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- 參選暖身？ 吳秉叡與新北民代送聯名春聯
- 賢拜陪同教技能 中年加農開訓
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 國民黨欠薪協商沒進度 黨工陳情勞動局介入
- 八咘的搞怪樂園 五月天後製團隊玩創意
- 太平樹孝商圈 闢臨時停車場
- 稅改必須周全 避免步馬後塵
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 連假後庫存降 快來挽袖捐血
- 孕婦切除嗜鉻細胞瘤養胎 剖腹產下巴掌仙子
- 曹佑寧大紅機會飛了 遲到40分鐘原因曝光
- 10年有成 紙風車368走遍台灣
- 學廣告廣播尋人 警員找回走失童
- 嘉市副市長 前彰師大校長張惠博接任
- 政院:只有勞力密集產業可能漲價
- 竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制
- 疑電線走火 透天厝姐妹花葬身火窟
- 阿妹烏托邦2.0 8月轉戰高雄 － 三天三夜解禁 帶領全場跳起來
- 沒通過觀察期 陳艾琳阿翔被爆分居
- 「沒死也是植物人」 腦癱女主播奇蹟復原拚復出
- 打槍舊愛求婚分手！劉伊心遇到虎哥才想婚 再創金句「get ready」
- 皮夾遺落計程車 法籍男報警6分鐘就尋獲
- 官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政院通過當沖降稅修法 拚立院臨時會過關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分