政院通過當沖降稅修法 拚立院臨時會過關

2017-01-04 11:33

〔記者李欣芳／台北報導〕為活絡台股量能，行政院今天召開的院會中，正式通過當沖降稅的修法「證券交易稅條例第2條之2修正草案」，將當沖證交稅將由現行的千分之3減半，降至千分之1.5，實施期間為1年，這項修法並立即送到立法院，爭取在立法院明日起召開的臨時會中通過修法。

行政院長林全主持院會時表示，行政院本週院會提前1天召開，是基於立院即將召開臨時會的考量，他請財政部與金管會積極與立法院溝通協調，早日完成修法。

除了降稅之外，金管會為刺激股市交易量回升，也搭配7項配套措施，包含：開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF、開放台股ETF得採現金申購、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業，辦理主題式業績發表會及積極辦理海外引資等。

根據現行資料統計，目前我國集中交易市場當沖交易量約占10%，估計在降稅後，1年約對稅收影響37.5億元，但若交易量能夠拉高，則能夠彌補稅損。

財政部估計，假定降稅後當沖交易量增加，同時日成交值也須增加至100億元，才能彌補整年的稅損；但若降稅後帶動當沖及非當沖交易量成長各半，日成交值只須增加75億元就能彌補稅損。因此在最樂觀情況下，降稅後全部帶動非當沖交易量，日成交值增加50億元即可彌補稅損。