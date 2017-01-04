台積電傳重大收賄弊案 3人遭調查、其中1人解雇
2017-01-04 10:23
〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電驚傳重大收賄弊案，根據週刊報導，因廠商不堪索賄主動向台積電檢舉，查辦兩個多月，涉案的郭姓資深工程師，因事證確實已於去年底遭開除，測試部門的楊姓、蘇姓主管也遭調查。此事引起董事長張忠謀震怒，下令嚴查防弊，公司與供應鏈之間掀起茶壺風暴。
鏡週刊接獲爆料報導指出，台積電位於新竹科學園區的七廠（昔德碁半導體）測試部門，涉及收受顧問費，遭廠商蒐證舉報，根據估計，包括晶圓測試所需的機器設備、探針以及彈簧針等耗材，兩年多來涉貪金額逾10億元。
報導指出，知情人士透露，「測試部門收賄醜聞會曝光，是日系的彈簧針供應商向台積電法務部門檢舉，他們每個月匯款『顧問費』給楊姓、蘇姓主管以及郭姓工程師，卻還是沒法順利做到台積電生意，因此心生不滿全盤供出。」
台積電資深處長、代理發言人孫又文對週刊表示，公司去年六月的確收到檢舉函後進行調查，發現郭姓工程師在台積電不知悉也不同意的情形下，收取廠商顧問費，因為違反公司規定，在去年十一月，公司已經將郭某解雇，並發函要求廠商遵守從業道德規範，由於郭姓工程師並未違反刑法，因此台積電並未報警。
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