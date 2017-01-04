| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員
 首頁 > 財經

台積電傳重大收賄弊案 3人遭調查、其中1人解雇

2017-01-04  10:23

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電驚傳重大收賄弊案，根據週刊報導，因廠商不堪索賄主動向台積電檢舉，查辦兩個多月，涉案的郭姓資深工程師，因事證確實已於去年底遭開除，測試部門的楊姓、蘇姓主管也遭調查。此事引起董事長張忠謀震怒，下令嚴查防弊，公司與供應鏈之間掀起茶壺風暴。

鏡週刊接獲爆料報導指出，台積電位於新竹科學園區的七廠（昔德碁半導體）測試部門，涉及收受顧問費，遭廠商蒐證舉報，根據估計，包括晶圓測試所需的機器設備、探針以及彈簧針等耗材，兩年多來涉貪金額逾10億元。

報導指出，知情人士透露，「測試部門收賄醜聞會曝光，是日系的彈簧針供應商向台積電法務部門檢舉，他們每個月匯款『顧問費』給楊姓、蘇姓主管以及郭姓工程師，卻還是沒法順利做到台積電生意，因此心生不滿全盤供出。」

台積電資深處長、代理發言人孫又文對週刊表示，公司去年六月的確收到檢舉函後進行調查，發現郭姓工程師在台積電不知悉也不同意的情形下，收取廠商顧問費，因為違反公司規定，在去年十一月，公司已經將郭某解雇，並發函要求廠商遵守從業道德規範，由於郭姓工程師並未違反刑法，因此台積電並未報警。

廣告
  • 台積電驚傳重大收賄弊案，因廠商不堪索賄主動向台積電檢舉，查辦兩個多月，涉案的郭姓資深工程師，因事證確實已於去年底遭開除，測試部門的楊姓、蘇姓主管也遭調查。（資料照，記者洪友芳攝）

    台積電驚傳重大收賄弊案，因廠商不堪索賄主動向台積電檢舉，查辦兩個多月，涉案的郭姓資深工程師，因事證確實已於去年底遭開除，測試部門的楊姓、蘇姓主管也遭調查。（資料照，記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台積電 收賄 收賄弊案 解雇
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：台積電傳重大收賄弊案 3人遭調查、其中1人解雇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.