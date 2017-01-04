台灣麥當勞新主 週刊爆：國賓飯店李昌霖出線

2017-01-04 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕速食龍頭麥當勞出售台灣經營權，包括頂新、統一、義美，以及新加坡淡馬錫集團旗下的楓樹公司，都曾被傳出是要接手的買家。有媒體披露，台灣麥當勞已經找到買主，就是國賓飯店總經理李昌霖，李找來信義房屋董事長周俊吉、中和紡織負責人葉啟昭合資，以50億元取得未來20年台灣麥當勞的特許經營權。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，麥當勞總公司看上李昌霖仰德集團第三代的背景，「身上流著番茄醬的血液。」他們認為國賓飯店開設烘焙旗艦店「繽紛」（Le Bouquet）、頂級牛排餐廳「A Cut」、美式三明治「1Bite2Go」、頂級漢堡店「Burger Fix」，餐飲經營得有聲有色，可望將台灣麥當勞融入本土特色，衝出另一個事業顛峰，因此即使李昌霖團隊並非出價最高者，仍然讓他得標。

據指出，李昌霖是五年級生，曾在美國波士頓大學主修經濟學，1991年回台便替仰德集團規劃設計總部大樓，後來創建新竹國賓飯店，創下8個月就打平損益的驚人紀錄，成為國賓飯店總經理；葉啟昭則與國賓家族三代交情，與李昌霖有長期的合作關係；周俊吉則是房仲界一哥級人物，財力雄厚。