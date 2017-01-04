1/4重要財經新聞一覽

2017-01-04 09:18

自由時報財經︰翟神落難 和沛驚傳裁員近8成

從小被視為天才兒童、智商超過兩百，且被網友封為「翟神」的翟本喬，昨驚傳其創立的和沛科技將大幅裁員近八成，且薪資只發到昨天；市場傳言四起，一說是和沛周轉不靈幾乎倒閉，還傳出最大投資者鴻海不願繼續注資。

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蘋果日報財經︰宏達電玻璃殼雙機 1月上陣

宏達電（2498）元月2款新機奮起！通路消息指出，1月12日當天發表會將由宏達電全球業務總經理張嘉臨親自主持，代表張嘉臨全權掌舵手機業務，也預告揮別金屬機身舊時代。供應商透露，宏達電元月將推出5.7 Ultra（或為Ocean Note產品名）和5.2吋Sapphire（藍寶石），兩面玻璃和3軸對稱設計，加上DxOMark評選相機滿分加持，拼重振2萬元高階價格帶。

工商時報財經︰2017房市第一砲 西門町好樂迪大樓22億賣出

新春開年房市見春燕！西門町好樂迪西寧商業大樓昨（3）日由上櫃公司全銓以總價22億元賣給瀚星百貨，換算每坪土地成交價逾1,400萬元，全銓該棟大樓自2010年持有，售出獲利逾10億元，此筆高總價交易為低迷房市帶來開春好兆頭。

中國時報財經︰郵局年終獎金 最高4.4個月

台灣整體經濟環境雖仍處低迷，但平常默默耕耘的綠衣天使中華郵政表現卻十分亮眼，所屬員工最多可領到4.4個月年終獎金，和去年大致差不多，在國營事業中揚眉吐氣！

經濟日報財經︰一例一休效應 勞工怨：沒班可加

一例一休剛上路，勞資雙方陷入混亂，最近不少勞工向勞動部反映各式各樣問題，包括1月2日是否補休、雇主休息日不給加班費強迫換補休、勞工休息日加班臨時請假如何處理、雇主是否能強迫勞工休特休假等。勞資雙方顯然需一段時間適應新制勞基法。

星島日報財經︰人行推申請書奏效 深圳銀行換匯冷清

新一年開始，內地居民重新獲得每年5萬美元換匯額。不過，早前人行出招壓換匯瘋潮奏效，內地居民在購匯時須填寫《購匯申請書》，令昨日未有如預期般出現換匯人龍。本報記者昨日走訪深圳實地觀察，發現多家銀行均場面冷清，並無出現換匯人龍，據銀行職員指出，昨日只有零星換匯客戶，反而假期前換匯的客戶較多。