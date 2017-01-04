1/4重要財經新聞一覽
自由時報財經︰翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
從小被視為天才兒童、智商超過兩百，且被網友封為「翟神」的翟本喬，昨驚傳其創立的和沛科技將大幅裁員近八成，且薪資只發到昨天；市場傳言四起，一說是和沛周轉不靈幾乎倒閉，還傳出最大投資者鴻海不願繼續注資。
相關新聞請見：翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
蘋果日報財經︰宏達電玻璃殼雙機 1月上陣
宏達電（2498）元月2款新機奮起！通路消息指出，1月12日當天發表會將由宏達電全球業務總經理張嘉臨親自主持，代表張嘉臨全權掌舵手機業務，也預告揮別金屬機身舊時代。供應商透露，宏達電元月將推出5.7 Ultra（或為Ocean Note產品名）和5.2吋Sapphire（藍寶石），兩面玻璃和3軸對稱設計，加上DxOMark評選相機滿分加持，拼重振2萬元高階價格帶。
工商時報財經︰2017房市第一砲 西門町好樂迪大樓22億賣出
新春開年房市見春燕！西門町好樂迪西寧商業大樓昨（3）日由上櫃公司全銓以總價22億元賣給瀚星百貨，換算每坪土地成交價逾1,400萬元，全銓該棟大樓自2010年持有，售出獲利逾10億元，此筆高總價交易為低迷房市帶來開春好兆頭。
中國時報財經︰郵局年終獎金 最高4.4個月
台灣整體經濟環境雖仍處低迷，但平常默默耕耘的綠衣天使中華郵政表現卻十分亮眼，所屬員工最多可領到4.4個月年終獎金，和去年大致差不多，在國營事業中揚眉吐氣！
經濟日報財經︰一例一休效應 勞工怨：沒班可加
一例一休剛上路，勞資雙方陷入混亂，最近不少勞工向勞動部反映各式各樣問題，包括1月2日是否補休、雇主休息日不給加班費強迫換補休、勞工休息日加班臨時請假如何處理、雇主是否能強迫勞工休特休假等。勞資雙方顯然需一段時間適應新制勞基法。
星島日報財經︰人行推申請書奏效 深圳銀行換匯冷清
新一年開始，內地居民重新獲得每年5萬美元換匯額。不過，早前人行出招壓換匯瘋潮奏效，內地居民在購匯時須填寫《購匯申請書》，令昨日未有如預期般出現換匯人龍。本報記者昨日走訪深圳實地觀察，發現多家銀行均場面冷清，並無出現換匯人龍，據銀行職員指出，昨日只有零星換匯客戶，反而假期前換匯的客戶較多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 成大、秀傳簽約 3年計畫共享資源
- 李姓老婦車禍亡 警民連手助歸鄉
- 改隸空軍前 飛指部先換將
- MLB》皇家愛盲砲 補小聯盟百轟潛力股
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 阿信自封草食系 誇李洪基勁爆
- 8旬翁吃19種藥 整合後剩6種
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 財劃法未修正 朱立倫︰6年少900億
- 疑懷吸毒被撿屍 美眉警局急討驗孕棒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers to attend forum
- 綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
- 馮俊凱、文姿云 盼挑戰2020東奧
- 「校護禁止換藥」傳是當年公務員誤解公文
- 勞動部髮夾彎？ 去年函釋休息日「毋庸請假」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Old Master Q’ cartoonist Alfonso Wong dies aged 93
- 優惠勝中央 防災都更祭50％容獎
- 飯店吃年夜飯 價格調漲5％
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）
- 煙火都放完3天了！樹懶拜年噴笑超有梗
- 今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
- 動物悲歌 4縣收容所死亡率逾5成
- 北市圖推無卡化 手機就能借書
- 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
- 調查局結業典禮 蔡英文提三要點、兩期許
- 槍擊情敵後... 上屋頂看跨年煙火
- 模仿棋無用！ 紅面棋王成「Master」51連勝祭品
- 預算被刪 水里曾申請縣府協商
- NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮
- MLB》紅人新終結者？ 1億簽建仔前隊友史托倫
- 嘉市夜市提款機旁 變垃圾堆
- 鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 殷仔年收4.5億 首度超越達比修
- 近視雷射手術要當心！可能造成眼角膜凸出傷視力
- 彰化交流道特定區 255公頃農地解編
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
標題：1/4重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email