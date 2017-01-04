週刊爆台積電史上最大收賄案 張忠謀震怒查內鬼

台積電傳出公司成立以來最大收賄弊案，傳董事長張忠謀為此震怒。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-04 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕台積電傳出公司成立以來最大收賄弊案，據週刊報導，日系廠商向台積電檢舉，工程師長期收取「顧問費」，卻仍打不進台積電供應鏈。台積電董事長張忠謀得知此事後震怒，下令嚴查內鬼。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，日系的彈簧針供應商向台積電法務部門檢舉，才讓收賄醜聞曝光。日系廠商每月匯款「顧問費」，給該部門楊姓、蘇姓主管及郭姓工程師，索賄主要項目，包括晶圓設備測試所需的機器、探針、彈簧針等耗材，傳2年多來金額高達10億元，卻還是無法與台積電做生意，因而向台積電舉報。

報導提到，台積電發言人孫又文表示，郭姓工程師已在去年11月被開除，他確實在台積電不知情的情形下，收取廠商顧問費，台積電並向他求償索賄金額30倍。而楊姓、蘇姓主管2人因檢舉內容並未具體指涉，將會持續調查。孫又文雖不願透露實際金額，但他說沒有10億這麼多。