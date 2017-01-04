台股開盤上漲12.19點 報9285.07點
2017-01-04 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲12.19點，漲幅0.13％，報9285.07點，成交金額為13.16億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 大樂透頭獎連9摃
- 川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助
- 斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2
- 學者︰營所稅可提高 決戰點在綜所稅
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 國中師疑對女生性騷擾 台東教育處：調查中
- 高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
- 劉崇鳳／羊
- 獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 新諾羅病毒 可能春節後盛行
- NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻
- 網路檢舉交通違規 南投去年逾4千件
- 1天嗑14碗湯圓 腸胃發炎掛病號
- 剩168棟老校舍待補強 3年內完成
- 哈登連3戰三雙 火箭前無古人
- 疑涉賄 以色列總理被偵訊
- 自由廣場》感謝日本替台灣正名
- 鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
- 李姓老婦車禍亡 警民連手助歸鄉
- 全國最大資源回收站 今正式營運
- 升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案
- 彰化交流道特定區 255公頃農地解編
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（下）
- 游書珣／手
- 改造大草坪 嘉義縣民主廣場動工
- 【洛杉磯傳真】 王丹／2017，我的自我期許
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 一例一休 沒有贏家的修法
- 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 台南工廠油槽起火 警消現場警戒
- 成大、秀傳簽約 3年計畫共享資源
- 日職》真的要三刀流？ 大谷翔平有望「守備復活」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤上漲12.19點 報9285.07點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分