「翟神」和沛大裁員 媒體爆鴻海要接收

翟本喬所創立的和沛科技，昨日傳出裁員近八成的消息。（圖擷取自臉書）

2017-01-04 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」的翟本喬，他所創立的和沛科技，昨日傳出裁員近8成的消息。據《Ettoday東森新聞雲》報導，和沛裁員的爛攤子，傳出最大投資者鴻海將接收。

翟本喬今天凌晨在臉書上發文表示，和沛科技並沒有外傳的有120名員工，資遣人數不會違反法令，且對將離職的同仁致上最高歉意，承諾會有最妥善安排。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以需作出對應的調整，關掉一個還沒公開的公有雲平台。

《Ettoday東森新聞雲》報導，據內部人士表示，鴻海董事長郭台銘將接收和沛裁員的爛攤子。還有員工透露，裁員人數真的有120人。