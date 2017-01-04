| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

「翟神」和沛大裁員 媒體爆鴻海要接收

翟本喬所創立的和沛科技，昨日傳出裁員近八成的消息。（圖擷取自臉書）

2017-01-04  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」的翟本喬，他所創立的和沛科技，昨日傳出裁員近8成的消息。據《Ettoday東森新聞雲》報導，和沛裁員的爛攤子，傳出最大投資者鴻海將接收。

翟本喬今天凌晨在臉書上發文表示，和沛科技並沒有外傳的有120名員工，資遣人數不會違反法令，且對將離職的同仁致上最高歉意，承諾會有最妥善安排。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以需作出對應的調整，關掉一個還沒公開的公有雲平台。

《Ettoday東森新聞雲》報導，據內部人士表示，鴻海董事長郭台銘將接收和沛裁員的爛攤子。還有員工透露，裁員人數真的有120人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和沛科技 翟本喬 裁員 鴻海
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：「翟神」和沛大裁員 媒體爆鴻海要接收


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.