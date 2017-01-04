2017美股開紅盤 道瓊大漲119點
2017-01-04 07:28
美股新年開紅盤，道瓊大漲 119點。（圖擷取自yahoo股市）
〔即時新聞／綜合報導〕2017年第一個交易日，美股開紅盤，4大指數全漲，道瓊指數大漲 119.16 點來到 1萬9881.76 點；市場對即將上台的川普政府表達樂觀預期。
自川普當選確定之後，美股一反選前的叫衰情勢，翻轉大漲，似為川普響禮砲，但在年底有些許的獲利回吐賣壓，新年開盤，美股重新出現漲勢。
今天凌晨收盤，標準普爾500指數上漲 19.00 點，來到 2257.83 點。那斯達克指數上漲 45.969 點，來到 5429.086 點。費城半導體上漲 0.85 來到 907.34 點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 「大王」三級跳 5項「薪」情指標
- 騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
- 工商界︰營所稅不宜漲 可調營業稅
- 「傳承高雄使命」 花媽點名劉世芳
- 彰化交流道特定區 255公頃農地解編
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 花蓮港違規釣魚裁罰 3年增4.8倍
- 利菁收視開紅盤 打趴《18歲》
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 全國最大資源回收站 今正式營運
- 南韓又設慰安婦像 日官員怒罵「金光黨」
- 騎樓棄屍案 疑為閨密出頭遭虐死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws to increase living costs
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 《鄉代會7比4決議不通過 但7票未達出席人數2/3》中寮公所覆議案逆轉 否決變通過
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 01/04 各報重點新聞一覽
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 慘過SARS 6都移轉棟數26年新低
- 張淑晶又來了 坑外國人花大錢住房
- 沒通過觀察期 阿翔陳艾琳被爆分居
- 春節垃圾清運 43收受點不打烊
- 〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
- 綠議員挺 在野議員：仍需加把勁
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 史前館MV播歌 被指未獲授權
- 檢舉達人熟法規 開單率高
- 裘莉甩陰霾 新年滑雪享天倫
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 《上班族停看聽》觀念轉個彎 職場不委屈
- 北檢偵辦馬英九洩密案 週刊：農曆春節將起訴
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 糖果美顏手機 人工寶石微奢華
- 假冒立委借錢 社會新聞老記者中招
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017美股開紅盤 道瓊大漲119點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分