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2017美股開紅盤 道瓊大漲119點

美股新年開紅盤，道瓊大漲 119點。（圖擷取自yahoo股市）

2017-01-04  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕2017年第一個交易日，美股開紅盤，4大指數全漲，道瓊指數大漲 119.16 點來到 1萬9881.76 點；市場對即將上台的川普政府表達樂觀預期。

自川普當選確定之後，美股一反選前的叫衰情勢，翻轉大漲，似為川普響禮砲，但在年底有些許的獲利回吐賣壓，新年開盤，美股重新出現漲勢。

今天凌晨收盤，標準普爾500指數上漲 19.00 點，來到 2257.83 點。那斯達克指數上漲 45.969 點，來到 5429.086 點。費城半導體上漲 0.85 來到 907.34 點。

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