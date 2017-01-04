歐股漲跌互見 倫敦股市收新高

2017-01-04 04:52

〔中央社〕歐洲主要股市今天收盤漲跌互見，倫敦股市在2017年第一個交易日再創新高。

法新社報導，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.5%，來到7177.89點。這項指數在去年12月30日創下收盤歷史新高。

在歐元區方面，法蘭克福DAX 30指數下跌0.1%，以11584.24點作收。

巴黎CAC 40指數上漲0.4%，收在4899.33點。