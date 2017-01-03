大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月3日）開獎的第106000001期大樂透，頭獎摃龜；第106000002期今彩539，頭獎開出2注，分別由台南市安南區海佃路一段91號1樓的金多億彩券行，與台中市大里區仁化里仁化路200-6號1樓的賜財彩券行開出。
第106000001期大樂透中獎號碼為：「18、22、41、42、47、49，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得103萬7656元；參獎共32注獲得，每注可得6萬4853元；肆獎共97注獲得，每注可得1萬4263元；伍獎共1707注獲得，每注可得2228元；陸獎共2246注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3455注獲得，每注可得400元；普獎共3萬147注獲得，每注可得400元。
第106000002期今彩539中獎號碼為「02、08、13、21、29」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共197注獲得，每注可得2萬元；參獎共6126注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7480注獲得，每注可獲得50元。
第106000001期49樂合彩中獎號碼為「18、22、41、42、47、49」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2913注中獎，每注可得1250元。
第106000002期39樂合彩中獎號碼為「02、08、13、21、29」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共138注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4622注中獎，每注可得1125元。
第106000002期3星彩中獎號碼為「200」，正彩共46注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000002期4星彩中獎號碼為「8154」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 網球》台灣一哥、一姊同天開胡 謝淑薇臉書驚爆感情世界
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- （影音）蘇打綠休團後首發 青峰爆料家凱自稱是太太
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 歐規川不隨 上任首日將大廢行政命令
- 新竹市校長遴選與就任新變革！ 將統一8/1就任
- 價值百萬包裹寄中國失蹤 義守交換生急索賠
- 北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 阿里山森鐵說再見？ 專家拋解方「給高鐵經營」
- 眾多女學生遇國中狼師？ 控投訴遭校方「河蟹」
- 芬蘭社福實驗啟動 沒工作也可月領19K
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡
- 黃小柔生女吃全餐 痛歪了…迎小桃子
- 《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
- 〈紐約性愛檔案〉情趣用品店的XYZ
- 田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
- 高山甜柿產季撞期 價格變動大
- 全國高中職網站閱讀心得大賽 長榮中學表現搶眼
- 保台護國 防空制海飛彈層層佈網
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 日治時期田町齋場露原貌 文史團體促設故事館
- 梅西十全武功 拚今年達陣
- 撐不住了！三商巧福也漲價了
- 科技神速 動力火車爆2小時可錄一首
- 基隆檢舉水污染 窩裡反獎金最高千萬
- 「巨人的陽」 先「聲」奪人
- 排灣族新園部落 自主公告「傳統領域」
- 上季遭提前解約 許皓程告金酒討欠薪
- 4G吃到飽方案 電信業戰到年後
- 連假安平觀夕 平台遺留垃圾山
- 新年星希望 不對稱焦點
- 現制報你知：計程車司機上限68歲
- 跨年糗出大包 花蝴蝶嗆惡搞喊告 指搞破壞衝收視 要求電視台道歉
- 「地雷鄉」翻身 金寧設籍人口衝到金門第二名
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 自由廣場》國徽國旗法 乾脆廢了
標題：大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email