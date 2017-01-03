大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-01-03 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月3日）開獎的第106000001期大樂透，頭獎摃龜；第106000002期今彩539，頭獎開出2注，分別由台南市安南區海佃路一段91號1樓的金多億彩券行，與台中市大里區仁化里仁化路200-6號1樓的賜財彩券行開出。

第106000001期大樂透中獎號碼為：「18、22、41、42、47、49，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得103萬7656元；參獎共32注獲得，每注可得6萬4853元；肆獎共97注獲得，每注可得1萬4263元；伍獎共1707注獲得，每注可得2228元；陸獎共2246注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3455注獲得，每注可得400元；普獎共3萬147注獲得，每注可得400元。

第106000002期今彩539中獎號碼為「02、08、13、21、29」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共197注獲得，每注可得2萬元；參獎共6126注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7480注獲得，每注可獲得50元。

第106000001期49樂合彩中獎號碼為「18、22、41、42、47、49」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2913注中獎，每注可得1250元。

第106000002期39樂合彩中獎號碼為「02、08、13、21、29」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共138注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4622注中獎，每注可得1125元。

第106000002期3星彩中獎號碼為「200」，正彩共46注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000002期4星彩中獎號碼為「8154」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」