股價跌不停 葡萄王宣布實施庫藏股

股價跌跌不休，葡萄王（1707）決定實施庫藏股捍衛股東權益。（資料照，記者李容萍攝）

2017-01-03 20:52

〔記者陳永吉／台北報導〕股價跌跌不休，葡萄王（1707）決定實施庫藏股捍衛股東權益。

葡萄王今晚公告，將從1月4日起實施庫藏股，預計買回張數3千張，時間為期2個月，買回價格區間為118元至349.5元，而今天葡萄王股價收在168.5元。

葡萄王上週被周刊爆料，產品涉嫌改標延長有效期限，導致股價重挫，雖然公司澄清為家族成員內鬨，但上週五包括員工及董座都被檢調，員工坦承改標，使得股價又連續重挫，從上週二收盤價230.5元至今日，股價跌幅達26.9%。