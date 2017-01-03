大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-03 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：18、22、41、42、47、49，特別號：45。

49樂合彩：18、22、41、42、47、49。

今彩539：02、08、13、21、29。

39樂合彩：02、08、13、21、29。

3星彩：200。

4星彩：8154。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。