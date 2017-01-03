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重訊揭露不實 開罰金額擬從百萬元起跳

2017-01-03  20:31

〔記者王孟倫／台北報導〕日前，陸續發生多起上市公司涉嫌發布不實重大訊息，引起外界質疑，這些重大訊息與事實不符，反而誤導或坑殺投資人；對此，金管會證期局今天表示，若公司發布重訊內容不實且屬「情節嚴重」者，台灣證交所已研議，開罰金額擬從原本5萬元調高至100萬元。

證期局表示，依照證交所制定的「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，符合重大訊息要件者，公司必須輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，揭露內容必須具有即時性、正確性與完整性。

例如：發現大眾傳播媒體報導有足以影響上市有價證券行情之情事，或報導與事實不符者，應立即輸入重大訊息說明，至遲不得逾發現後2小時。

在重訊違反規定之罰則，目前規定若公司為初犯，違約金為3萬元；若1年內累犯（1次以上），或是情節出於故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響，處以5萬到500萬元違約金。

不過，證期局官員認為，在情節重大部份，既然屬於是故意或缺失重大者，開罰金額卻僅規範5萬元以上，顯然有檢討空間了，因此，已請證交所修正相關規範，擬大幅提高至100萬元起跳，以強化公司對重大訊息發布之規範。

現行規定，若有下列情事，證交所可以予以開罰違約金，包括：違反本處理程序關於重大訊息或法人說明會相關規定者；重大訊息內容有誇耀性或類似廣告宣傳文字之描述；任意發布尚未確定之消息或公開資料與事實不符者；未於證交所所定期限內提出抽查相關資料者。

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  • 針對重大訊息有故意或重大缺失者，金管會表示，正研議提高處罰金額至100萬元起跳。圖為證期局局長王詠心。（記者王孟倫攝）

    針對重大訊息有故意或重大缺失者，金管會表示，正研議提高處罰金額至100萬元起跳。圖為證期局局長王詠心。（記者王孟倫攝）

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