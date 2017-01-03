一例一休 工總：所得減、物價增 全台沒有贏家
2017-01-03 20:15
〔記者羅倩宜／台北報導〕農曆春節即將來臨，但物價全面喊漲，工商團體表示，新政府上任第一個春節，勞工卻要面對所得降低、消費變貴，等於是全台灣沒有一個贏家。工總認為，「勞方、資方、消費大眾；三輸！」同時也呼籲政府有責任將物價衝擊降到最低。
工總秘書長蔡練生在去年12月22日勞基法生效當日，直言「對物價衝擊不亞於油電雙漲」，如今印證，被認為是「神預測」。
他表示，過去一年七大工商團體一直在提醒政府，要考慮勞基法修正的後果，甚至不惜退出勞資協商，但當時政府以為資方是既得利益者，聽不進去。
如今新版勞基法導致物價喊漲，他表示，勞方、資方無人獲益。首先從勞方角度來看，因加班費提高及特休日增加，僱主支出提高，今年既不調薪，年終獎金也縮水，結果就是勞工所得減少。
他指出，勞工薪水變少，在原本的A公司不能加班，下班只好到B公司打工賺外快，「並未如政院所説勞工獲得更多休息。」
從資方角度來看，勞工加班失去彈性，加班的支出更高，中鋼等大企業預估每年新增成本動輒上億。「企業早已進入微利時代，多出的成本無法吸收，只能轉嫁到物價。」
另外，蔡練生表示，僱主不能要求員工加班，又僱不到額外人手，服務就需打折扣。「從郵局到超商，已在研擬週末不上班；鐵公路運輸則漲價或盡量減，衝擊的還是消費者。」
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