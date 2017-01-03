債評降等 印尼宣布終止與摩根大通商業合作

2017-01-03 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼財政部表示將終止與摩根大通銀行（JPMorgan Chase）的商業合作，據傳是因為摩根大通於11月的報告中下調印尼的債券評等。

綜合媒體報導，印尼財政部辦公室主管納札拉（Suahasil Nazara）表示，在經過全面性審查後，「我們認為不需要將摩根大通當作初級債券經銷商與收款銀行。」納札拉也提到，摩根大通去年11月的報告將印尼債券評等從「加碼」降為「減碼」，卻將巴西主權債券評為「中立」，讓印尼財政官員直呼不合理。

對此，摩根大通發言人則回應表示，受到影響的用戶很少，他們會持續與印尼財政部合作處理相關問題，並表示銀行在印尼的一切業務仍正常運作。