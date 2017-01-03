金管會新措施 金控財報須揭露董監事性別

2017-01-03 18:11

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天預告修正相關辦法，未來金控、銀行及票券公司之財報，必須揭露董監事的性別及董事會重大決議案內容等共三大項。金管會表示，若預告期間外界無意見，最快將於一個月後實施。

金管會銀行局副局長呂蕙容表示，為配合實務運作、公司治理實務守則修正以及外界針對應揭露事項之意見等，經參考「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正草案等規定。

強化公司治理運作情形之揭露，金管會修正三大項目：首先為利投資人瞭解公司經營階層性別平等政策之執行情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司，應揭露董事、監察人及總經理等高階經理人之性別資訊。

其次，為利瞭解我國董事會及審計委員會功能發揮之情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司應揭露董事會及審計委員會決議重大議案之相關內容，及獨立董事意見等情形。

第三，配合「上市上櫃公司治理實務守則」之修正等，規範上市上櫃之金融控股公司、銀行及票券金融公司應揭露公司治理專（兼）職單位、人員負責公司治理事務，及公司治理評鑑結果之改善情形。