| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

金管會新措施 金控財報須揭露董監事性別

2017-01-03  18:11

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天預告修正相關辦法，未來金控、銀行及票券公司之財報，必須揭露董監事的性別及董事會重大決議案內容等共三大項。金管會表示，若預告期間外界無意見，最快將於一個月後實施。

金管會銀行局副局長呂蕙容表示，為配合實務運作、公司治理實務守則修正以及外界針對應揭露事項之意見等，經參考「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「公開發行公司年報應行記載事項準則」修正草案等規定。

強化公司治理運作情形之揭露，金管會修正三大項目：首先為利投資人瞭解公司經營階層性別平等政策之執行情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司，應揭露董事、監察人及總經理等高階經理人之性別資訊。

其次，為利瞭解我國董事會及審計委員會功能發揮之情形，規範金融控股公司、銀行及票券金融公司應揭露董事會及審計委員會決議重大議案之相關內容，及獨立董事意見等情形。

第三，配合「上市上櫃公司治理實務守則」之修正等，規範上市上櫃之金融控股公司、銀行及票券金融公司應揭露公司治理專（兼）職單位、人員負責公司治理事務，及公司治理評鑑結果之改善情形。

廣告
  • 金管會今天修正相關辦法，未來金控財報，必須揭露董監事的性別。（記者王孟倫攝）

    金管會今天修正相關辦法，未來金控財報，必須揭露董監事的性別。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性別 董監事 財報 金管會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：金管會新措施 金控財報須揭露董監事性別


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.