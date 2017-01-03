| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

買黃金、抽金幣 櫃買中心新春送大禮

2017-01-03  17:57

〔記者張慧雯／台北報導〕為提供證券市場投資人更多元的資產配置選擇，櫃買中心推出黃金現貨交易平台，讓投資人可以透過證券交易帳戶買賣黃金現貨。為進一步鼓勵投資人踴躍參與黃金現貨交易，櫃買中心自今年1月3日起至12月29日止，端出了總額超過百萬元的大禮，舉辦為期一年的「櫃買黃金現貨交易獎勵活動」。

黃金現貨交易平台去年日平均成交金額高達3051.19萬元，比104年大幅成長184.04%。櫃買中心表示，此次活動設有「新手獎」、「熟客獎」、「競賽獎」及「加碼獎」等獎項，獎品總值高達100萬元。投資人只要於活動期間下單買賣櫃買黃金現貨並登錄參加活動，就有機會抽中5000元百貨禮券以及1/10英兩的成色9999金幣乙枚。

此外，每季交易金額累計達500萬元以上的投資人，還有機會抽中重達1台兩的成色9999黃金條塊。

廣告
  • 今年開始在櫃買中心黃金交易平台買賣黃金，就有機會參加抽獎。（記者張慧雯攝）

    今年開始在櫃買中心黃金交易平台買賣黃金，就有機會參加抽獎。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抽獎 櫃買中心 金幣 黃金
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：買黃金、抽金幣 櫃買中心新春送大禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.