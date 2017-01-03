買黃金、抽金幣 櫃買中心新春送大禮

2017-01-03 17:57

〔記者張慧雯／台北報導〕為提供證券市場投資人更多元的資產配置選擇，櫃買中心推出黃金現貨交易平台，讓投資人可以透過證券交易帳戶買賣黃金現貨。為進一步鼓勵投資人踴躍參與黃金現貨交易，櫃買中心自今年1月3日起至12月29日止，端出了總額超過百萬元的大禮，舉辦為期一年的「櫃買黃金現貨交易獎勵活動」。

黃金現貨交易平台去年日平均成交金額高達3051.19萬元，比104年大幅成長184.04%。櫃買中心表示，此次活動設有「新手獎」、「熟客獎」、「競賽獎」及「加碼獎」等獎項，獎品總值高達100萬元。投資人只要於活動期間下單買賣櫃買黃金現貨並登錄參加活動，就有機會抽中5000元百貨禮券以及1/10英兩的成色9999金幣乙枚。

此外，每季交易金額累計達500萬元以上的投資人，還有機會抽中重達1台兩的成色9999黃金條塊。