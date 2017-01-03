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國際資金大搬風 去年歐股基金失血1059億美元

去年受到英國脫歐和川普意外勝選影響，國際資金出現大搬風。（法新社）

2017-01-03  17:41

〔記者廖千瑩／台北報導〕去年受到英國脫歐和川普意外勝選影響，國際資金出現大搬風，前年吸金王的歐股基金，連3年吸金止步，今年來轉失血1059億美元，是去年最大輸家；反觀已連2年失血的全球新興市場基金，則因商品市場回暖帶動，以217億美元的累計淨流入，一舉奪下去年吸金王。

檢視去年全球股票基金各季資金動能，可進一步看到國際資金挪移的方向，受惠原物料和能源價格在首季觸底後持續反彈，全球新興市場基金前三季吸金力道呈現逐季擴大，即便第四季在川普意外勝選和美國升息等利空衝擊下再轉失血，但全年度仍累計淨流入217億美元，吸金力道穩居全球股票基金之冠。

不過，除了全球新興市場基金年度吸金奪冠外，反觀其他區域新興市場基金因基本面和題材面分化，致使資金佈局腳步不同調，僅拉美基金全年有小幅淨流入。

至於上半年資金動能相對疲弱的美股基金，下半年反倒逆勢崛起，頗有倒吃甘蔗的勢頭，美股基金第二季賣壓較首季大幅收斂，第三季更一舉翻正，吸金力道於第四季更在川普主張「美國優先」、聯準會升息和美元走強等因素助攻下，僅第四季累計淨流入便高達462億美元，反映出國際資金對美股基金的青睞。

摩根投信表示，成熟市場上半年整體資金動能相對落後新興市場，但至下半年國際股市再度出現輪轉，市場又轉而偏好成熟市場，而川普爆冷當選美國總統，「美國優先」政見更為美國華爾街股挹注新一波的活力泉源，吸引國際資金重回美股。

 

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