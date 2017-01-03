國際資金大搬風 去年歐股基金失血1059億美元
2017-01-03 17:41
去年受到英國脫歐和川普意外勝選影響，國際資金出現大搬風。（法新社）
〔記者廖千瑩／台北報導〕去年受到英國脫歐和川普意外勝選影響，國際資金出現大搬風，前年吸金王的歐股基金，連3年吸金止步，今年來轉失血1059億美元，是去年最大輸家；反觀已連2年失血的全球新興市場基金，則因商品市場回暖帶動，以217億美元的累計淨流入，一舉奪下去年吸金王。
檢視去年全球股票基金各季資金動能，可進一步看到國際資金挪移的方向，受惠原物料和能源價格在首季觸底後持續反彈，全球新興市場基金前三季吸金力道呈現逐季擴大，即便第四季在川普意外勝選和美國升息等利空衝擊下再轉失血，但全年度仍累計淨流入217億美元，吸金力道穩居全球股票基金之冠。
不過，除了全球新興市場基金年度吸金奪冠外，反觀其他區域新興市場基金因基本面和題材面分化，致使資金佈局腳步不同調，僅拉美基金全年有小幅淨流入。
至於上半年資金動能相對疲弱的美股基金，下半年反倒逆勢崛起，頗有倒吃甘蔗的勢頭，美股基金第二季賣壓較首季大幅收斂，第三季更一舉翻正，吸金力道於第四季更在川普主張「美國優先」、聯準會升息和美元走強等因素助攻下，僅第四季累計淨流入便高達462億美元，反映出國際資金對美股基金的青睞。
摩根投信表示，成熟市場上半年整體資金動能相對落後新興市場，但至下半年國際股市再度出現輪轉，市場又轉而偏好成熟市場，而川普爆冷當選美國總統，「美國優先」政見更為美國華爾街股挹注新一波的活力泉源，吸引國際資金重回美股。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 機捷履勘影片曝光 演練紮實獲肯定
- 西部12月降雨少5成 水利署籲節約用水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 柯南小一讀不完？！作者揭曉真相
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 德檢：逮捕意圖發動卡車攻擊嫌犯
- 森榮鴻正式加入崇越 要在春季聯賽投出身價
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 威力彩頭獎連16摃
- 「巨人的陽」 先「聲」奪人
- 查不到違規食品？ 衛局：沒重複公布
- 姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文贈花籃
- 住家花木屢遭9旬失智婦攀折 女鄰長拉扯害摔挨告
- 國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察
- 武嶺懸崖邊拍閃照 網友：曬恩愛也要顧性命！
- 訂房網站設國外 法規難規範
- 隨心所欲大吃還能維持S曲線身材？AOA雪炫透露秘訣
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 跨國境之旅─馬來西亞新山
- 圖方便亂停車 七星潭每週至少2起糾紛
- 元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
- 展覽場館隱藏公共安全危機 故宮2項缺失
- 藍自家民調支持度居冠 綠委諷：活在自己世界
- 亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
- 去年逾1400人脫北 金正恩執政以來首增
- 幸安國小火警 起火原因竟是學童好玩點火...
- 越女來台觀光 挑傳統市場扒竊作案
- 田中實加身分造假 精神科醫師談「幻謊」
- 中午外出注意！西部11縣市 PM2.5濃度偏高
- 《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」
- 闊氣范爺！年終大手筆歐遊賞員工
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- 姑婆芋有毒！ 林右昌：小學4年級就會分辨
- 帶丈夫骨灰搭機被刁難 女子分享羅賓威廉斯暖心事蹟
- 網戀男友提變態分手條件 女友…竟告不了他
- 台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲
- 在主場遭擊敗 Volvo痛失瑞典汽車銷售冠軍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國際資金大搬風 去年歐股基金失血1059億美元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分