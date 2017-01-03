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昇陽科12月營收4.98億元 月減率32.37％

2017-01-03  17:29

〔記者張慧雯／台北報導〕昇陽光電（3561）今（3）日公告民國105年12月營收為4.98億元，較上月7.37億元減少32.37%，較去年同期12.35億元減少59.65%。

累計105年度1-12月合併營收，昇陽科表示，去年全年度營收為95.75億元，較前年同期104.84億元減少8.66%。

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  • 昇陽科去年12月營收較11月減少逾30%以上。（記者張慧雯攝）

    昇陽科去年12月營收較11月減少逾30%以上。（記者張慧雯攝）

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