新台幣收32.245元 小升3.4分

2017-01-03 16:31

［記者吳佳蓉／台北報導］今日新台幣匯價仍不脫區間震盪格局，先貶後升，終場以32.245元兌1美元作收，小升3.4分，台北外匯經紀公司交易量為6.47億美元。

外匯交易員表示，今日盤初隨日圓等亞幣兌美元偏貶，新台幣同樣趨貶，一度貶近1角；但受隨後人民幣由貶轉升，新台幣也隨之走升。

新台幣今以32.33元兌1美元開出，最高32.186元，最低32.375元，終場收32.245元，小升3.4分。