去年六都買賣移轉棟數僅18.2萬棟 創26年來新低
〔記者徐義平／台北報導〕去年12月北市買賣移轉棟數為2178棟，相較前月成長25.97%，不過，相較前年同期大衰逾6成，去年全年移轉棟數為2.15萬棟，相較前年同期大衰28.10%，也創1991年調查以來全年移轉新低紀錄。
去年12月六都買賣移轉棟數陸續發布，北市為2178棟、月增25.97%，新北市為5897棟、月增約25.52%，桃園市為3284棟、月減3%，台中市為3510棟、月增12.6%，台南市為1876棟、月增26.7%，高雄市為3123棟、月減約3.4%。
全國不動產企研室主任張瀞勻表示， 11月起政府態度從打房轉為拚經濟後，開始釋放各種有利的政策，包含：北市放寬新豪宅房屋稅、行政院另設危險老屋都更專法獎勵政策，以及最新頒布的當沖證交稅調降，以及央行連二季利率維持不變，市場回到基本需求面，以目前公布的直轄市來看，台中及台南近一季都是呈現成長趨勢。
至於，去年六都全年買賣移轉棟數為18.2萬棟，相較2015年的21.9萬棟減少約16.6%，雖然全年移轉棟數創下統計以來的新低紀錄，不過最新2016年12月六都的買賣移轉統計則可發現，買賣移轉棟數比起11月增加約10.8%，其中雙北市更一口氣增加約2成左右的幅度，買氣頗有走出冰凍庫的跡象。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年六都移轉表現狀況欠佳，除了市場交易狀況不甚理想外，房地合一上路前的趕進度過戶潮，導致2016年第一季移轉數據出現大幅度下滑有很大關係，今年少了房地合一的干擾因素後，預料2017年第一季的買賣移轉棟數就會較2016年有感增加，尤其觀察2015年的第二季、第三季的移轉量，和2016年第二季與第三季移轉量能相差不遠，就可發現其實交易量已經落底盤整一段時間。
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標題：去年六都買賣移轉棟數僅18.2萬棟 創26年來新低
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