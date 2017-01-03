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三大法人買超8.2億 外資賣超2.6億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.2億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-03  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.2億元。

外資今天賣超2.63億元，投信賣超0.49億元，自營商買超11.32億元。三大法人合計買超8.2億元。

台股今天漲19.38點，收在9272.88點，成交值新台幣452.88億元。

106年01月03日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 800,617,830 700,635,853 99,981,977
自營商（避險） 3,011,632,292 1,978,786,680 1,032,845,612
投信 560,207,000 609,377,602 -49,170,602
外資及陸資 10,993,434,973 11,256,676,707 -263,241,734
合計 15,365,892,095 14,545,476,842 820,415,253

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