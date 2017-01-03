當沖降稅 駱錦明：政府應多給企業鼓勵措施

2017-01-03 15:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院上週拍板要將當沖交易稅減半至1.5‰ ，並力拼於立法院臨時會完成三讀。王道商業銀行董事長駱錦明對此肯定「有點幫助」，但重點在政府鼓勵措施，香港、新加坡、美國都沒在課徵證交稅，如今交易所得稅及營業所得稅又要提高，何以要把投資環境弄得比人差。

行政院上週拍板要將當沖交易稅的稅率降至1.5‰，法案也送進立法院，力拼能在本次臨時會期間完成三讀。對此，駱錦明今出席王道銀行揭牌儀式後，受訪表示肯定，認為此方向當然「有點幫助」，但重點不在這，而是在經濟環境上，政府應給企業多一些鼓勵措施。

駱錦明接著指出，在政府多給鼓勵措施、企業界自力更生的兩相幫助下，能讓企業達到好業績，但重點還是在於企業自身的努力，當然能取消證交稅還是最直接、最有利的，投資環境不能只看國內，也要跟國際比，要比鄰國更有競爭力、所有措施也應國際化。

對於稅改方向，駱錦明表示目前股利所得調整、及取消兩稅合一的政策有商榷餘地，但現在要提高交易所得稅與提高營業所得稅，投資環境跟國際比，要考量如何比鄰國更有競爭力，香港、新加坡甚至美國都沒在課徵證交稅，何以要把投資環境弄得比人家差。