今年面板供需 上半年不看淡、下半年恐反轉
2017-01-03 14:07
〔記者陳梅英／台北報導〕根據市調機構WitsView最新研究顯示，由於三星L7-1關廠及近期夏普面板供貨策略的急轉彎，2017上半年大尺寸面板市場將淡季不淡，下半年供需狀況的變數恐逐步攀高，預估2017年全年供過於求指數將與2016年的3.3%相仿，為3.2%。
WitsView表示，2016年下半年以來，面板市場已持續呈現供需緊俏，原先預估2017年上半年面板供需將因淡季緣故進而調整與修正，然而，近期夏普在集團品牌策略大轉彎下，對全球第一大電視品牌三星電子的面板供給急踩剎車，使得面板供應產生缺口，若三星電子在2017年第一季維持一定的面板採購量，可能引發其他品牌為確保面板供應無虞而仿效，將意外支撐起淡季需求，導致2017年第一季面板的供需情況較預期緊俏。
觀察2017年第二季，面板需求本應在傳統淡季及庫存累積的影響下面臨修正，然而，即將到來的傳統旺季備貨壓力可能使買方不傾向大幅修正面板採購量，市場上觀望的氛圍也將反映在面板報價上，導致面板價格修正變得有限。整體而言，WitsView預估，2017年上半年大尺寸面板需求將普遍呈現淡季不淡的情況。
展望2017下半年，第三季大尺寸面板市場將存在著兩大變數。首先，一旦面板價格在上半年修正幅度有限，意味著品牌除了獲利空間持續被壓縮外，也衝擊接下來品牌手上擁有的促銷籌碼。其次，由於2017年大尺寸面板新增產能將有七成集中於下半年釋出，成為影響供需的另一個負面因素。WitsView表示，上述兩大變數都將轉化為面板市場的壓力，使2017年第三季無論是面板供需或是面板報價都可能出現與旺季背離的情形。
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