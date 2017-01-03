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2017年開紅盤 台股小漲19.38點

2017-01-03  13:50

〔記者卓怡君／台北報導〕今日台股2017年開紅盤，雖有當沖降稅政策刺激，但台股量能又陷入低迷，指數進行月線攻防戰，台積電（2330）力守在平盤之上，有效發揮穩盤作用，台股收盤小漲19.38點，收在9272.88點，成交量約452.88億元。

今日台股開紅盤，由於美股上週五拉回，台股量能不繼，指數上攻無力，今日面板雙虎扮演撐盤要角，由於面板去年第4季獲利可望大增，群創（3481）盤中勁揚逾3%，股價創近5個月新高，友達（2409）、彩晶（6116）亦有買盤進場推升；信昌化（4725）因苯價大漲，股價跟著發威，盤中亮燈漲停；金居（8358）因金價與代工價上揚，獲利備受期待，今日股價向上，再創波段新高；因貨櫃運價走揚激勵，長榮 （2603）與陽明（2609）股價連袂走揚；爆出過期品改標事件的葡萄王（1707）今日盤中再吞第2根跌停板。

富蘭克林華美投信表示，美股雖因獲利了結賣壓拉回，但指數仍力守支撐，評估元月走勢仍有機會維持強勁，台股在景氣持續復甦與美股後勢看好之下，長線多頭氣勢可望獲得支撐，短線若有拉回，只要半年線守穩不跌破，均有利後續彈升，預估元月上旬大盤將在季線與半年線來回整理，唯仍須留意外匯市場的變化，尤其是美元走強對亞幣表現的影響。

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  • 台股示意圖。（資料照，羅沛德攝）

    台股示意圖。（資料照，羅沛德攝）

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