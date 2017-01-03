駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融

王道銀行揭牌儀式中，政商冠蓋雲集。左起為王道商銀副董駱怡君、台大前校長孫震、前副總統吳敦義、王道商銀董事長駱錦明、前副總統蕭萬長、立法院長蘇嘉全、金管會副主委鄭貞茂。（記者鄭鴻達攝）

2017-01-03 13:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由成立已有17年的「台灣工業銀行」所轉型的「王道商業銀行（O-Bank）」，在冠蓋雲集的揭牌儀式中熱鬧開幕。董事長駱錦明、副董事長駱怡君指出，王道商銀身為第一家原生數位銀行，將以「利他圓己」精神，與客戶創造雙贏。

位於台北市內湖科技園區的王道銀行總部大樓今日冠蓋雲集，前副總統蕭萬長、吳敦義，立法院長蘇嘉全、金管會副主委鄭貞茂、國民黨立委蔣萬安、民進黨立委余宛如等政界人士，及商界的工商協進會理事長林伯豐、遠東集團董事長徐旭東、國泰金董事長蔡宏圖父子、合庫金董事長廖燦昌、台新金董事長吳東亮等人出席揭牌儀式，台北市長柯文哲在會後也低調現身，參觀新總部。

蕭萬長表示，今天是「王道吉日」的大好日子，見證台灣工業銀行的蛻變，隨著經濟環境改變，台灣產業需要轉型，金融市場也要配合產業改變，因此造就王道銀行，也讓成立17年來的台灣工銀功成身退，完成階段性任務。

駱錦明指出，過去工業銀行忽略掉消費金融這一塊，未來他們將讓消費金融與企業金融並重，除了服務員本金字塔頂端的20%客戶，也盡力服務其餘包括學生及社會大眾的80%客戶，今日開幕全體員工都穿牛仔褲，就是要更貼近年輕族群，打破金融業界的傳統。

駱怡君指出，過去認為在銀行要有數百萬元存款，才能得到專人服務，未來王道商銀將提供客戶在非常基本條件之上，就得以使用機器人理財，並推出首張簽帳卡（Debit Card），將突破一般信用卡窠臼，讓國內1.3%、國外2%現金回饋無上限，且不侷限特定聯名商店。

成立已17年的台灣工業銀行，正式轉型為王道商業銀行，並力攻數位金融領域。（記者鄭鴻達攝）