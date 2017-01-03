駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融
王道銀行揭牌儀式中，政商冠蓋雲集。左起為王道商銀副董駱怡君、台大前校長孫震、前副總統吳敦義、王道商銀董事長駱錦明、前副總統蕭萬長、立法院長蘇嘉全、金管會副主委鄭貞茂。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕由成立已有17年的「台灣工業銀行」所轉型的「王道商業銀行（O-Bank）」，在冠蓋雲集的揭牌儀式中熱鬧開幕。董事長駱錦明、副董事長駱怡君指出，王道商銀身為第一家原生數位銀行，將以「利他圓己」精神，與客戶創造雙贏。
位於台北市內湖科技園區的王道銀行總部大樓今日冠蓋雲集，前副總統蕭萬長、吳敦義，立法院長蘇嘉全、金管會副主委鄭貞茂、國民黨立委蔣萬安、民進黨立委余宛如等政界人士，及商界的工商協進會理事長林伯豐、遠東集團董事長徐旭東、國泰金董事長蔡宏圖父子、合庫金董事長廖燦昌、台新金董事長吳東亮等人出席揭牌儀式，台北市長柯文哲在會後也低調現身，參觀新總部。
蕭萬長表示，今天是「王道吉日」的大好日子，見證台灣工業銀行的蛻變，隨著經濟環境改變，台灣產業需要轉型，金融市場也要配合產業改變，因此造就王道銀行，也讓成立17年來的台灣工銀功成身退，完成階段性任務。
駱錦明指出，過去工業銀行忽略掉消費金融這一塊，未來他們將讓消費金融與企業金融並重，除了服務員本金字塔頂端的20%客戶，也盡力服務其餘包括學生及社會大眾的80%客戶，今日開幕全體員工都穿牛仔褲，就是要更貼近年輕族群，打破金融業界的傳統。
駱怡君指出，過去認為在銀行要有數百萬元存款，才能得到專人服務，未來王道商銀將提供客戶在非常基本條件之上，就得以使用機器人理財，並推出首張簽帳卡（Debit Card），將突破一般信用卡窠臼，讓國內1.3%、國外2%現金回饋無上限，且不侷限特定聯名商店。
成立已17年的台灣工業銀行，正式轉型為王道商業銀行，並力攻數位金融領域。（記者鄭鴻達攝）
台北市長柯文哲，在王道商銀揭牌儀式後，低調現身、參觀。（記者鄭鴻達攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 中國台商圈傳「黑名單」 擬遭調高「買碳費」整治
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 醫療顯示器打破德、日寡占 台廠迎接爆發期
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 泰國車禍25死
- 中醫生寫詩諷霾登美權威雜誌 網驚「要被自殺了」
- 韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
- 奇美博物館25週年 首推主題導覽、Pepper客服
- 錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命
- 蝦毀！張震嶽愛的初體驗 原來是日本……
- 盜拿國庫支票付酒帳 天兵被判12年徒刑
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 正宮偕小三劫囚 6年後 告桃花夫通姦
- 陪讀有成中輟生驟減 1919計畫捎來好消息
- 陳克華 詩二首
- 自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- （影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」
- 房東下逐客令 天價烏魚膘海產攤一週內得搬離
- 李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己
- 資訊科技融入教學創新應用團隊選拔 高雄4校優勝
- 美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- NBA》帕波維奇紀念老友 將花領帶送給塞格之子
- 吸引歐洲客 外交部促洽航權協定
- NBA》柯瑞走開！戈登締三分新猷 超越生涯6球季
- 減少蛀牙 醫師說最有效方法是…
- 玖壹壹放送正能量 集郵世界冠軍
- 《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」
- 宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化
- 你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話
- 梅山殺妻案凶嫌 喉嚨卡異物亡
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
- 中午外出注意！西部11縣市 PM2.5濃度偏高
- 買雞排別硬這樣做！女店員透露這事最讓人翻白眼
- 巴西監獄幫派械鬥 死者慘遭斬首肢解
- TWICE果然最佳女團！《TT》MV點閱飆速破億
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- NBA》末節大當機籃網惜敗 教頭讚子弟兵拚勁足
- 撇清附隨組織 救國團在公辦運動中心連署
標題：駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email