今年股市上萬點？ 國泰蔡宏圖：需要觀察

2017-01-03 13:25

〔記者李靚慧／台北報導〕今日台股開紅盤，但成交量仍然低迷，2017年的台股是否有可能上萬點？國泰金控董事長蔡宏圖今日指出，今年的景氣很複雜，股市會受國際情勢影響，是震盪的格局，是否上萬點，需要觀察看看。

王道銀行今日舉行開行揭牌儀式，現場企業界、金融業大老齊聚，國泰金董事長蔡宏圖帶領國泰世華銀行董事長陳祖培、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰金控總經理李長庚等人，一同出席致意。

蔡宏圖面對媒體詢問今年的景氣時表示，今年的景氣很複雜，要一季一季看，至於台股，會受國際情勢影響，將是震盪的格局，要站上萬點需要觀察看看。

今日也出席祝賀的台新金董事長吳東亮，對於今年的景氣，也表示「樂觀謹慎」。