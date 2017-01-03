今年股市上萬點？ 國泰蔡宏圖：需要觀察
2017-01-03 13:25
〔記者李靚慧／台北報導〕今日台股開紅盤，但成交量仍然低迷，2017年的台股是否有可能上萬點？國泰金控董事長蔡宏圖今日指出，今年的景氣很複雜，股市會受國際情勢影響，是震盪的格局，是否上萬點，需要觀察看看。
王道銀行今日舉行開行揭牌儀式，現場企業界、金融業大老齊聚，國泰金董事長蔡宏圖帶領國泰世華銀行董事長陳祖培、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、國泰金控總經理李長庚等人，一同出席致意。
蔡宏圖面對媒體詢問今年的景氣時表示，今年的景氣很複雜，要一季一季看，至於台股，會受國際情勢影響，將是震盪的格局，要站上萬點需要觀察看看。
今日也出席祝賀的台新金董事長吳東亮，對於今年的景氣，也表示「樂觀謹慎」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 中國台商圈傳「黑名單」 擬遭調高「買碳費」整治
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 2017年開紅盤 台股小漲19.38點
- 〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 泰國車禍25死
- 中醫生寫詩諷霾登美權威雜誌 網驚「要被自殺了」
- 韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
- 奇美博物館25週年 首推主題導覽、Pepper客服
- 錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命
- 蝦毀！張震嶽愛的初體驗 原來是日本……
- 盜拿國庫支票付酒帳 天兵被判12年徒刑
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 正宮偕小三劫囚 6年後 告桃花夫通姦
- 陪讀有成中輟生驟減 1919計畫捎來好消息
- 陳克華 詩二首
- 自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- （影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」
- 房東下逐客令 天價烏魚膘海產攤一週內得搬離
- 李光耀之女批習近平 藉打貪剷除異己
- 資訊科技融入教學創新應用團隊選拔 高雄4校優勝
- 美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- NBA》帕波維奇紀念老友 將花領帶送給塞格之子
- 吸引歐洲客 外交部促洽航權協定
- NBA》柯瑞走開！戈登締三分新猷 超越生涯6球季
- 減少蛀牙 醫師說最有效方法是…
- 玖壹壹放送正能量 集郵世界冠軍
- 《鬼怪》編劇埋伏筆 網友抽絲剝繭「柳德華非人」
- 宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化
- 你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話
- 梅山殺妻案凶嫌 喉嚨卡異物亡
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
- 中午外出注意！西部11縣市 PM2.5濃度偏高
- 買雞排別硬這樣做！女店員透露這事最讓人翻白眼
- 巴西監獄幫派械鬥 死者慘遭斬首肢解
- TWICE果然最佳女團！《TT》MV點閱飆速破億
- 寶寶猛長痱子 才知「疥瘡」惹禍
- NBA》末節大當機籃網惜敗 教頭讚子弟兵拚勁足
- 撇清附隨組織 救國團在公辦運動中心連署
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今年股市上萬點？ 國泰蔡宏圖：需要觀察
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分