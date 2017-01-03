營所稅率調整 工商大老看法紛歧

2017-01-03 13:09

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院有意調漲營所稅、降綜所稅，工商協進會理事長林伯豐今日指出，目前營所稅17%算是合理，但目前最迫切的，是政府應該出面解決因「一例一休」帶給企業的不方便。

王道銀行今日舉行開行揭牌儀式，現場企業界、金融業大老齊聚，工商協進會理事長林伯豐、遠東集團董事長徐旭東等人，面對媒體詢問有關稅率及一例一休問題，看法紛歧。

林伯豐指出，因為一例一休的實施，目前「碰到的困難大家感同身受」，他認為，如果有需要修改的地方，政府應該盡快出面因應，解決全民面臨的不便。

針對營所稅有意調漲的議題，林伯豐認為，目前台灣營所稅17%算是比中國低，但美國預計調到15%高，台灣比美國高，這是合理的；但目前個人綜合所得稅40％至45％，是全世界最高之一的，應該降低，以配合世界潮流。

林伯豐特別強調，台灣的股利所得，外資與內資差距過大，應該有所降低。而且，與其關注營所稅調漲，可能為企業增加的成本，應該更重視「一例一休」帶給企業的不方便。

遠東集團董事長徐旭東則認為，「一例一休」導致企業增加大量成本，必須多努力守住，不要有任何浪費，但他質疑，「是不是要在拚經濟的時候執行」？

至於營所稅調整，他認為，行政院院長「他有他的看法、他有他的需求，但世界各地都在減稅，我們要加稅，這是很有趣」。他以媒體報導舉例，美國減稅之後，蘋果反而有意願回去，這是台灣可以參考的。