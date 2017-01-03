華碩機器人Zenbo預購火熱 首波168台得主隨機產生

2017-01-03 12:38

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）首台智慧家庭機器人Zenbo自元旦中午開放預購，創下佳績，在短短4分18秒內，湧入超過1000台預購數量！華碩表示，將從中隨機選取168台，於農曆年前陸續安排出貨，讓首波幸運的消費者可與Zenbo共同歡慶新年，後續持續開放預購候補，讓有興趣的消費者在貨到時能優先被通知。