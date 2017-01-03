匯價區間震盪 新台幣午盤小升6分
2017-01-03 12:29
［記者吳佳蓉／台北報導］今日新台幣匯價仍不脫區間震盪格局，先貶轉升，午盤暫以32.219元兌1美元作收，小升6分，台北外匯經紀公司交易量為4.55億美元。
外匯交易員表示，今日盤初隨日圓等亞幣兌美元偏貶，新台幣同樣趨貶，一度貶近1角；但受隨後人民幣由貶轉升，以及出口商拋匯，新台幣也隨之走升。
新台幣今以32.330元兌1美元開出，最高32.202元，最低32.375元，午盤暫收32.219元，小升6分。
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