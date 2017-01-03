台灣工銀改制 「王道銀行」營運受理網路開戶
2017-01-03 11:29
〔記者李靚慧／台北報導〕成立已17年的台灣工業銀行今日正式改制，並更名為王道商業銀行（O-Bank），董事長駱錦明強調，王道銀行成立後，預計今年第2季上市，將成為台灣首家、提供雲端服務的原生數位銀行，規劃在5年內，打造出台灣金融業數一數二的數位新格局。
今日的揭牌儀式，充分展現駱錦明的充沛人脈，政界、商界、金融業人士齊聚，包括前副總統蕭萬長、前副總統吳敦義、立法院院長蘇嘉全、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、金管會副主委鄭貞茂等政界人士均出席祝賀。
駱錦明指出，今日起，民眾就可至O-Bank網站上申請開戶、申請Debit Card，消費者可在多達100種卡面中，選擇自己喜愛的樣式。開戶後，王道銀行除提供「2倍活存利率」優惠，以Debit Card消費，另給予國內1.3％、海外2％的「無上限」現金回饋。
因應數位銀行的營業模式，目前王道銀行已提供24小時的網路視訊客服服務，並規劃在今年第二季，將提供全程線上申請貸款、全程線上利率報價，完全跳脫傳統金融業的營運模式。
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