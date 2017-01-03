2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7

2017-01-03 11:07

〔記者徐義平／台北報導〕國際地產顧問今發布去年第三季「全球城市住宅指數」，全球150個城市房價平均表現為正成長，平均漲幅約6.6%，其中房價跌最深的則是英國亞伯丁，幅度約10.5%，亞洲主要城市則以香港跌幅最深，約5.5%，為全球跌幅第四大，至於北市房價也呈現下跌，幅度約4.9%，跌幅排名第七深。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，去年第三季台北市跌幅較縮小，跌幅也從去年第一季全球第二深，跌勢逐步收斂，第三季則收斂至全球排名倒數第7名，他進一步分析，2016年因房地合一稅、持有稅、豪宅限貸等打房三箭齊發，導致不動產市場交易低迷，但第三季的台北房價跌幅已逐漸降低至5%以下，脫離急跌的險境。

根據台北市地政局最新公布的台北市住宅價格指數統計資料顯示，2016年8月台北市的標準住宅價格每坪約50.72萬元，較7月上升0.66%，為今年的最高點。黃舒衛表示，台北市房價從2014年6月開始從歷史高點每坪約54.96萬元起跌，但跌到最低點的今年5月，只跌了8.5%，隨即出現「跌不下去」的現象，8月甚至再微漲到每坪約50.72萬元，價格硬撐不符買方期待，以致交易量走軟，全年交易量不超過25萬棟，為26年來最低。

展望2017年房市，低利、優惠購屋政策環境不變，而不動產加稅的因素也塵埃落定，自住、自用買方需求不弱，再加上政府大力推動老危屋重建、都市更新、社會住宅，等於對產業注入強心針，但遠水救不了近火，甚至會出現排擠、觀望效果，靠交易量生存的業者及有意售屋的屋主仍面臨嚴酷挑戰。新屋賣壓大、價格修正遇上瓶頸、信心疲軟，恐怕是今年價量續跌的關鍵。