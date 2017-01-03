醫療顯示器打破德、日寡占 台廠迎接爆發期
〔記者陳梅英／台北報導〕顯示器應用邁入新紀元，除了過去傳統應用外，現在更進一步與機器人、車輛產業、自動化產業以及醫護產業等異業整合，尤其是醫療顯示器，台廠友達（2409）與群創（3481）耕耘許久，與韓國、中國面板廠逐漸打開過去被德國、日本大廠寡占的市場。
群創幾乎每年都在觸控展上，展出最新的醫療用顯示面板，去年的兩款高解析度彩色醫療用面板，更開拓醫療診斷顯示器新領域，友達在商用市場布局已久，與集團明基醫院以及明基材合作，在醫療相關顯示器上也有所斬獲，包括公用顯示器、醫療顯示器等，目前已占友達營收2成多，逼近3成。
台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）指出，生活品質的不斷提升，人們越來越關注個人健康和醫療水準，讓醫療市場成為常盛不衰之地。醫療行業興盛，帶來了產業巨大的聯動性，各國政府也紛紛就醫療產業推出相關政策，2015年美國總統歐巴馬提出「精準醫學計畫」後，再次將尖端醫療科技行業推向全球焦點。
而醫療用顯示器在解析度、穩定性和亮度上，都有著極高的要求，加上醫療器材的系列技術門檻，讓醫療顯示器市場過去一直被德國、日本等大廠所占據。
隨著全球顯示技術及應用蓬勃發展，醫療顯示器市場開始慢慢打開新商機，台灣、韓國及中國面板廠商、設備終端企業，開始向醫療高端顯示器市場進軍，持續開發高解析度、高亮度、高對比等醫療用顯示面板，具備相當成熟技術，不斷在顯示技術應用於醫療領域上有所突破，讓高端顯示應用備受關注。
TDUA所舉辦的「智慧顯示與觸控展」，除了在原有的顯示器產業鏈，如光電、半導體、智慧製造、自動化、機器人、材料與元件、機器視覺、電子生產製造設備等領域外，今年更將整合相關應用領域，其中針對「醫療領域顯示應用」、「OLED顯示應用」、「可穿戴顯示/VR」、「交通顯示應用」、「車載顯示應用」、「教育顯示應用」等多項主題，邀請更多相關廠商一同來展示最新的技術及應用 ，將成為本屆展覽的一大亮點之一，讓各相關創新顯示應用成為顯示產業的新商機。
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