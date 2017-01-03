1/3重要財經新聞一覽
自由時報財經︰千億公積金被A 3部會遭糾正
依據「民營公用事業監督條例」，民營電廠、電信業等合於特定條件時，應提列「用戶公積金」做為減少收費、對抗漲價之用；本報去年報導民營電廠（ＩＰＰ）、中華電信等未繳交公積金超過千億元，但各主管部會都辯稱不適用該條例、不需繳交。監察院調查報告日前出爐，包括ＮＣＣ、經濟部、交通部等均被認為處理態度消極，遭到糾正。
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蘋果日報財經︰抱人民幣投資人 藍瘦香菇
回顧2016年，外匯市場受到黑天鵝飛舞影響，相當不平靜，《蘋果》盤點國人持有最多的美元、人民幣、歐元、日圓、澳幣等5大外幣，因台幣2016年表現相當強勢，除了日圓外，其他4大外幣資產均蒙受程度不等的傷害，當中尤以持有人民幣的國人受傷最慘重，人民幣資產光匯損就減少7%以上，日圓資產則逆勢受惠，增加約1%。
工商時報財經︰林揆：建設年 軟硬並進
行政院長林全勾勒新年新願景。他接受《工商時報》專訪時表示，2017新的一年是「建設年」，政府要軟硬齊下，硬體交通基礎建設挑選軌道運輸為主軸，例如台北至基隆採輕軌式取代捷運化；東部鐵路電氣化及雙軌化等；軟體部分則要制度法規開放鬆綁、與國際接軌，邁向現代化先進國家。
中國時報財經︰老舊住宅先都更 一魚多吃成本低
蔡政府亟欲要加速老舊住宅都更，行政院會上周四通過「危險及老舊住宅加速重建獎勵條例」。行政院長林全表示，危險及老舊住宅先行，雖沒全面解決都更問題，但面積不設限，協商成本比都更低，可解決更迫遷爭議，又有利帶動營建業活力，是一魚多吃政策。
經濟日報財經︰稅改定調 林全：調高營所稅率
行政院長林全接受本報專訪時首度表示，今年登場的稅制改革主軸在營利事業所得稅及個人綜合所得稅，將在總稅收不變前提下，適度增加營所稅收、減少綜所稅收；現行17%的營所稅率將提高，但幅度儘量小，達到最大效果。
星島日報財經︰銀通年尾推P2M 攻餐廳屋苑繳費
銀通（Jetco）的業務由P2P（個人對個人）擴展到P2M（個人對商戶），計畫在今年年尾推出。銀通行政總裁蔡炳中指，目前在公司及個人使用現金及支票比例多，銀通希望打入該市場，P2M初步針對的商戶是屋苑管理公司、泊車公司及茶餐廳等仍使用現金或支票作交易的商戶，市民繳費將會更方便。
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