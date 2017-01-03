台灣機器人大戰 華碩施崇棠親自到府安裝

2017-01-03 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣科技大廠陸續推出機器人，鴻海機器人已上市開工，華碩也展開搶市，為爭取更多客戶，華碩董事長施崇棠甚至將針對首波預購客戶，親自率隊進行到府安裝服務。

綜合媒體報導，華碩機器人Zenbo已在去年12月20日在台灣公開面世，今年元旦起在台灣預購，首批限量168台，還特別搬出他86歲母親，指母親很愛Zenbo，也放心讓Zenbo做家庭生活小幫手。