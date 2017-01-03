中國台商圈傳「黑名單」 擬遭調高「買碳費」整治

2017-01-03 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國台商圈最近流傳一份中共打算整治的「黑名單」，據報導，中國以減碳名義要求調高「買碳費」，費用讓很多台商都深覺付不起，打算關廠。

《今週刊》報導，去年中國在杭州G20峰會前簽署《巴黎協定》，承諾要為全球氣候暖化，盡一份世界公民的義務。但重點是，隨後傳出耳語是，中共打算讓台商來「執行公民義務」，並流出一份整治「黑名單」。

據報導，台商彼此之間互通訊息，評估可能的費用，包括因限制排碳量引來的更改設備、製程或是減產等，當然，中共接受付「買碳費」，事實上，已有台資紡織廠從2013年起付費，如今，價格再上揚，讓台商深覺承受不住。