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製造業堅挺激勵 歐股新年開紅盤

2017-01-03  04:28

〔中央社〕歐洲主要股價指數今天在2017年第1個交易日因受製造業報告堅挺激勵，在交易清淡下紛紛衝上新高。

法蘭克福DAX 30指數勁揚117.27點或1.02%，以11598.33點作收。

巴黎CAC 40指數漲20.07點或0.41%，收在4882.38點。

倫敦股市因逢假日休市1天。

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標題：製造業堅挺激勵 歐股新年開紅盤


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