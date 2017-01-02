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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎

2017-01-02  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月2日）開獎的第106000001期威力彩，頭獎摃龜；第106000001期今彩539，頭獎開出2注，由台中市豐原區社皮里成功路334號1樓的萬來通彩券行與桃園市八德區大成里廣福路117號的兆億投注站開出。

第106000001期威力彩中獎號碼為：第1區「04、07、09、21、31、34。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，每注可得482萬7837元；參獎2注獲得，每注可得15萬元；肆獎共24注獲得，每注可得2萬元；伍獎共156注獲得，每注可得4000元；陸獎共1145注獲得，每注可得800元；柒獎共2311注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3315注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬6744注獲得，每注可得100元；普獎共3萬1609注獲得，每注可得100元。

第106000001期今彩539中獎號碼為「06、10、14、15、22」，頭獎2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共190注獲得，每注可得2萬元；參獎共6879注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7602注獲得，每注可得50元。

第106000001期38樂合彩中獎號碼為「04、07、09、21、31、34」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共51注中獎，每注可得5750元；二合共1505注中獎，每注可得750元。

第106000001期39樂合彩中獎號碼為「06、10、14、15、22」，四合摃龜；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5801注中獎，每注可得1125元。

第106000001期3星彩中獎號碼為「039」，正彩共127注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000001期4星彩中獎號碼為「5414」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎2注中獎


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