威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-02 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：04、07、09、21、31、34。第二區：02。

38樂合彩：04、07、09、21、31、34。

今彩539：06、10、14、15、22。

39樂合彩：06、10、14、15、22。

3星彩：039。

4星彩：5414。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。