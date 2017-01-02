威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-02 21:14
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：04、07、09、21、31、34。第二區：02。
38樂合彩：04、07、09、21、31、34。
今彩539：06、10、14、15、22。
39樂合彩：06、10、14、15、22。
3星彩：039。
4星彩：5414。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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