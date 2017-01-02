中國對美投資將持續成長 但可能遭遇政治阻礙
2017-01-02 19:49
〔記者盧永山／台北報導〕根據美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）發布的研究報告，中國今年對美國的直接投資金額預料將快速成長，但可能遭遇政治阻礙。
報告指出，2016年中國企業對美國投資創紀錄的456億美元，為2015年的3倍。儘管中國企業對美國的投資以併購為主，但新創投資（greenfield investment）正持續快速擴增。
報告說，中國對美國的投資快速增加，在某種程度上反映中國經濟的重組，相較於2013年以前的投資以石化燃料為主，2016年逾90%的投資是鎖定美國的服務和先進製造部門。
美國的房地產、飯店、資訊和通訊技術、娛樂、金融服務持續吸引中國投資人的興趣。
報告預期今年中國對美國的投資將持續成長，因中國企業急於升級技術、建立品牌，以及在美國建立據點。此外，美國經濟前景穩定、美元升值都促使中國企業增加對美國投資。
但報告也警告，中國對美國的投資可能面臨更大的不確定和政治阻礙，尤其在美國總統大選之後。由美國總統當選人川普任命的內閣官員來看，美國在貿易和投資政策上將對中國採取更具衝突的策略。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 台灣康師傅公司元旦決議解散 頂新集團證實
- 自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解
- 加國機師爛醉 機艙內昏睡
- 用地不符規定 民營轉運站BOO案喊卡
- 不想當中國公民 港人國籍變更申請案大增
- 烏魚膘一盤千元算貴？ 海產店老闆這麼說
- 喬治麥可其實是自殺？男友推特爆他一心求死
- 分送1元福袋、贈春聯 馬公市年味濃
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 「奇藝台灣」 張信宏油畫台灣美景
- 食材成本增加 三商巧福牛肉麵漲5元
- 避開國道北返車潮 善用疏導措施
- 1萬多戶沒水用 大里、太平最快今晚復水
- 恭喜！玉女楊采妮 42歲懷胎5個月
- 澎湖迎新年 活動接力辦民眾樂
- 自由共和國》張誠／發展工業4.0 搶救青貧族
- HITO本舖個資外洩 2週30多名客戶挨詐
- 婚禮主持時薪只值133元？ 婚顧公司徵人惹議
- NBA》格鬥女王48秒慘敗 詹皇、老大相挺到底
- 移民署慶10週年 「新二代」辣妹帥哥網紅吸睛
- NBA》瓦妮莎發照開心跨年 Kobe戴綠帽激吻
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 三重縱火犯釀6死 湯景華求交保遭駁回
- 兩岸新共識？ 先求台灣內部共識
- 〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
- 自由廣場》歐鴻鍊對謝志偉 叉叉比雞腿
- 阿緯遭網友踢爆違停 坦言「都是丼飯惹的禍」
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 發言人：川普將做許多大事 續用推特
- 配合軍事戰略規劃 防空飛彈指揮部將移編空軍
- 潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃
- 才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死
- 超歡樂！荷蘭民眾迎新年 萬人相揪去跳海
- 悲！低收入老翁氣喘 偷薄荷錠舒緩症狀
- 嘉市路跑慶新年 嘉縣迎最美日出
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 若同性婚姻合法化 跨性別人士：通姦罪應保護同婚
- 金門提酒券有假 469張騙走350萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國對美投資將持續成長 但可能遭遇政治阻礙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分