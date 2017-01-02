中國對美投資將持續成長 但可能遭遇政治阻礙

2017-01-02 19:49

〔記者盧永山／台北報導〕根據美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）發布的研究報告，中國今年對美國的直接投資金額預料將快速成長，但可能遭遇政治阻礙。

報告指出，2016年中國企業對美國投資創紀錄的456億美元，為2015年的3倍。儘管中國企業對美國的投資以併購為主，但新創投資（greenfield investment）正持續快速擴增。

報告說，中國對美國的投資快速增加，在某種程度上反映中國經濟的重組，相較於2013年以前的投資以石化燃料為主，2016年逾90%的投資是鎖定美國的服務和先進製造部門。

美國的房地產、飯店、資訊和通訊技術、娛樂、金融服務持續吸引中國投資人的興趣。

報告預期今年中國對美國的投資將持續成長，因中國企業急於升級技術、建立品牌，以及在美國建立據點。此外，美國經濟前景穩定、美元升值都促使中國企業增加對美國投資。

但報告也警告，中國對美國的投資可能面臨更大的不確定和政治阻礙，尤其在美國總統大選之後。由美國總統當選人川普任命的內閣官員來看，美國在貿易和投資政策上將對中國採取更具衝突的策略。