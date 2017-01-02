Q1全球總經向上循環 投信：逢低布局成長股

2017-01-02 15:50

〔記者王孟倫／台北報導〕受惠庫存回補效應，以及2016年總經低基期因素，投信業者估計，2017年第一季，全球總經數據仍處於向上循環，建議逢低可積極布局2017年的「業績成長股」及「新產品利基題材之績優股」。

2016年台股在上週五（30）封關，終場上漲100點以9,252點作收，去年全年台股上漲915點、漲幅10.9%，為2014年以來最佳表現。

台新投信表示，近期國際財經事件包括：FED如預期在去年底升息一碼，並上調2017年升息幅度由2碼提高至3碼，未來的資金行情力道恐將減緩；歐洲央行ECB最新利率會議，量化寬鬆QE維持每月800億歐元，但2017年3月後將縮減至600億規模，執行期至2017年12月，較之前延長9個月，估計可多釋出5400億歐元流動性。

在國內部分，台灣央行連續兩季利率水準按兵不動，對美國保護主義與美中貿易紛爭，提出不利影響的警告。

台新台灣中小基金經理人王仲良指出，受惠庫存回補效應，及去年總經低基期因素，預期先進國家下個年度經濟成長可望揚升，加上中國在供給改革達成目標下，今年第一季全球總經數據仍處於向上循環。

不過，王仲良表示，在量能不濟，加上外資期貨多單迅速消退，台股短線以區間整理格局為主，上檔壓力在9500點附近、下檔支撐在8800點附近，建議2017年具業績成長優勢、新產品利基題材之績優股為布局首選。

因此，在投資布局建議，台新投信看好三大族群，包括：PC產業主要成長支柱的電競PC相關供應鏈；農曆年後出貨開始加溫的iPhone手機改款之受惠股；逐步起飛的網通、網安類股。