年關資金需求 保單、股票信貸機動性高
2017-01-02 13:29
〔記者王孟倫／台北報導〕再不到一個月即將迎接農曆「金雞」年，隨著年關接近，民眾資金需求大增，金融比較網Money101表示，消費者可善用手邊已有「保單」或「證券」作為擔保，只要事先遞送申請表格，將借款管道建構好，緊急用錢時就能享有快速核貸、撥款的便利性。
相較於個人信用貸款，保單與證券這兩種借款因為本身已有擔保品，機動性自然較高。
首先，「保單借款」，即是借出自己保單的「保單價值準備金」，特色為無需收取任何費用、快速撥款以及無還款期限，可彈性還款。
不過，Money101台灣區總經理周純如提醒，並不是每張保單都可以申請借款，需要有「保價金」的保單或具有「帳戶價值」的投資型保單、才可以申請；換句話說，就是將自己未來的理財（保障）帳戶先借出來。
此外，「保單借款」的利率不因為申貸人收入、性別、年齡有所差異，而是依照保單來區分，目前各家保險公司的台幣保單借款年利率從2.7%~6.9%不等，部分保單從4％開始計息；外幣計價保單因預定利率較高，借款利率落在4%~9%。
周純如提醒，保單借款主要用來短期周轉，若是沒有妥善的還款計畫，隨著借款年期拉長，本息大於保價金，則會讓保單失效，失去保障。
另外，所謂證券借款，即「證券不限用途款項借貸」，這是透過上市或上櫃有價證券為擔保，向證券公司借款，並不限定只能用來買股，也能挪為其他用途，讓股民不需要在急用錢時變賣股票，能有效運用手邊資源，目前的年利息大約為6%。
同樣的，並不是民眾手中有股票就能申請借款，須先向券商開立信用帳戶，取得授信額度才能申貸。
Money101強調，消費者可依需求申貸，借款前、先確認自己是否有足夠的還款能力，以鞏固信用，有借有還、再借不難。
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