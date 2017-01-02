因應FinTech衝擊 金管會同意證券商「優化營業據點」

2017-01-02 13:27

〔記者王孟倫／台北報導〕台股成交量低迷，衝擊證券商獲利，加上為因應金融科技（FinTech）時代來臨，金管會今天宣布，同意台灣證交所研議的證券商營業據點之「兩大優化措施」，以降低證券商營運成本並增加收入，包括：「分公司得不設經紀業務」、「證券商營業處所得分租異業」。

這兩措施分別為第一、分公司得不設經紀業務：為符合證券商之實務需求，未來國內證券商的分支機構，可以只經營財富管理業務；因無需設置經紀業務之相關設備，得以有效降低證券商之營運成本。

第二為證券商營業處所得分租異業，金管會表示，開放讓證券商分租異業，除了有利於證券商招攬客戶外，並得以增加租金收入。

對此，金管會證期局表示，上述措施主要為因應金融科技之發展趨勢與電子交易，比重逐年提高，因而在上周五（12月30日）同意證交所提出的證券商採取優化措施。

市場人士直言，由於台股成交量低迷，讓國內證券商陷入大寒冬，尤其，許多營業據點早就入不敷出，上述新措施將可有效降低營運成本。