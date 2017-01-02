真「殺」！買房自備款只要5萬元
2017-01-02 09:05
〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，建商手中餘屋量高，為拚銷量，建商各種促銷手段出籠了，桃園楊梅一坪「殺」到8.5萬元自備款只要5萬元、基隆訂簽只要48萬元、連台北市都有自備168萬買房的專案。
建商新一波的促銷案，明顯在房價上做出讓步，只是手法各有不同，有的是無息貸款、低自備、或是直接降價。
《工商時報》報導，目前市場上最具代表性的「殺價」案，如興富發建設的「台北晶麒」，自備款168萬元買2房，還幫客戶支付前3年房貸寬限期的銀行利息。
安家國際的新成屋「安家卡爾頓」，房價的75%是房貸，但在25%的自備款中，12%才是買方自備，13％由建商提供長達10年、0％利率的無息貸款。
桃園楊梅「楓丹綠園」個案促銷價每坪8.5萬元，再加碼自備款只要5萬元。換算下來，促銷總價約200多萬元的房子，月付4,500元。而楊梅還有自備款6萬元、8萬元的個案，購屋門檻為北台灣最低區。
基隆國揚實業的「早安．國揚」，每坪1字頭，購屋訂簽48萬元起，工程期0付款。
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