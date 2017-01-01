太陽能面板價格跌至新低 業者恐賠錢賣
2017-01-01 19:36
根據PVinsights最新報價，12月28日全球太陽能面板現貨價格下跌2.4%至每瓦均價0.36美元。（美聯社）
〔記者盧永山／台北報導〕分析師表示，上週全球太陽能面板價格跌至歷史新低，包括全球最大太陽能面板供應商中國天合光能（Trina Solar）在內的業者可能要賠錢賣。
根據PVinsights最新報價，12月28日全球太陽能面板現貨價格下跌2.4%至每瓦均價0.36美元。Cowen公司分析師歐斯本（Jeffrey Osborne）表示，這是去年第3季多數業者製造成本的最底限。2016年全球供應商持續擴大產能，但需求放緩的情況預料將延至今年，導致價格下跌。
歐斯本表示：「對以上述價格製造太陽能面板的業者而言，這將會是一大挑戰，去年第3季多數業者的製造成本約為0.36至0.38美元。」
目前的現貨價格也低於天合光能的程本預估。天合光能財務長徐瑛表示，該公司預料將把製造成本由去年第2季的每瓦0.45美元降至0.40美元。
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