去年股價重挫19％ 耐克道瓊指數表現最差
2017-01-01 16:10
〔記者盧永山／台北報導〕2016年道瓊工業指數表現亮眼，全年大漲13.4%，收在19,762.60點，但在道瓊指數30檔成分股中，運動鞋大廠耐克（Nike）的股價重挫18.7%，收在50.83美元，成為表現最差的股票。
諷刺的是，耐克才在12月20日發布會計年度第2季（截至11月30日為止）財報，營收成長6%、82億美元，每股獲利成長11%至0.5美元，均優於市場預期。但投資人對耐克的前景感到不安，是該公司股價重挫的原因。
耐克做為全球最大運動鞋業者的地位，已逐漸遭主要對手德國愛迪達威脅，愛迪達擁有自己的品牌，而且在美國有銳跑（Reebok）這個品牌，愛迪達不僅在歐洲業績不錯，還繼續打入美洲和中國市場。
耐克對庫存的控制做的不好，令華爾街對該公司感到憂心。耐克抓不準未來的訂單，顯示該公司管理層無法預期市況，且對短期前景過於樂觀。
此外，運動鞋廠商請運動員的代言（endorsement）品牌費用也越來越貴。美國另一運動鞋大廠Under Armour公司近來積極搶攻這塊市場，使得耐克和愛迪達有時候為了搶標運動員，而不斷抬高價碼。
根據統計，過去10年耐克的代言預算已大幅飆升，2007年時僅花費約27億美元，2014年為47億美元，2015年增為62億美元，但到2016年又增至94億美元。
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