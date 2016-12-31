大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！
2016-12-31 22:27
〔即時新聞／綜合報導〕今（12月31日）開獎的第105000105期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第105000314期今彩539頭獎也摃龜。
第105000105期大福彩中獎號碼為：「01、02、30、33、35、37、39，特別號06」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得25萬元；參獎共78注獲得，每注可得4000元；肆獎共1667注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2122注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注獲得，每注可得10萬元。
第105000314期今彩539中獎號碼為「14、18、21、26、34」，頭獎摃龜；貳獎共177注獲得，每注可得2萬元；參獎共6704注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1955注獲得，每注可獲得50元。
第105000314期39樂合彩中獎號碼為「14、18、21、26、34」，四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6567注中獎，每注可得1125元。
第105000314期3星彩中獎號碼為「310」，正彩共624注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000314期4星彩中獎號碼為「7242」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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