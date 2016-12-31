大福彩、今彩539 開獎囉！
2016-12-31 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月31日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：01、02、30、33、35、37、39，特別號06。
今彩539：14、18、21、26、34。
39樂合彩：14、18、21、26、34。
3星彩：310。
4星彩：7242。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 日職》火腿春訓變外野爭奪戰 這6人搶著接班陽岱鋼
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 灰熊大草原 大選後持續竊密
- 連接平鎮到楊梅 南平路面改善
- 梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議
- 阿里山迎曙光 元旦清晨最低溫5度
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 中科院艦射「天弓三型」防空飛彈 首度試射成功
- 湯德章的正義與勇氣 日人出書
- 會準嗎？日媒預測台灣2017流行商品是這個
- 自由開講》追思前萬通銀行吳創行董事長尊賢先生
- 宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光
- 談外交 蔡英文：不與中國金錢競逐
- 南投瘋跨年 辣妹唱跳 摸彩領獎high翻天
- MiLB》拚上大聯盟前 張進德先求婚
- 黏剩蚊...孤單男跨年沒人陪 煞氣「抓蚊」相伴
- 海軍陸戰隊招募 今戰技操演與民互動
- 亞洲機器人大賽 金門勇奪4金1銀
- 精障男將女友推落山崖 吃完炸雞再投案
- 巨乳雙胞胎共享男友想婚 嬌喊：他有雙倍精力
- 組社區醫療群 衛福部放寬標準
- 田中千繪有喜了？范逸臣回應...
- 活動中心當里辦公室？ 公所：一樓有開放
- 別只改夜間模式 放下手機更好眠
- 封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔
- 拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
- 失婚女星晉升億級貴婦 豪華別墅首曝光
- （影音）玖壹壹年末硬槓酸民 回嗆「祝長相一樣X」
- 國家廉政監督協會進駐台南 劉承武：破除公務員多做多錯
- 「點亮2017」 屏東搖滾跨年High翻
- （影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話
- 登革熱防疫見效 衛局︰要看3年
- 中職》錄製影片感謝球迷支持 彭政閔有話要說
- 兩老鳥鎮煞 達欣總算回魂
- 西部晴朗、東部短暫雨 跨年夜有涼意！
- 跨年體諒清潔員 柯P呼籲：垃圾記得帶走！
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分