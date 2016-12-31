大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-12-31 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月31日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：01、02、30、33、35、37、39，特別號06。

今彩539：14、18、21、26、34。

39樂合彩：14、18、21、26、34。

3星彩：310。

4星彩：7242。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」