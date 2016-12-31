油價調漲！台塑化：下周汽柴油每公升調漲0.4元
2016-12-31 17:08
〔記者張慧雯／台北報導〕加油要快！台塑石化宣布，自106年1月2日（週一）凌晨一時起，調漲汽、柴油批售價格每公升各0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。
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