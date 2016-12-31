金管會：當沖降稅非鼓勵投機 可提振信心

2016-12-31 17:13

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院昨宣布當沖交易稅率減半，並提出活絡台股配套措施，遭質疑鼓勵投機炒作、部分措施為馬政府翻版效果有限。金管會今表示，調降當沖交易稅率是為提振投資人信心，並非鼓勵投機，至於活絡股市配套措施則是因應當前股市環境所新訂的措施。

金管會說明，當沖交易獲利來自頻繁買賣所賺取的微小價差，調整其交易成本，應能提升交易意願，且當沖投資人投入市場後，也可增加整體市場活絡性，帶動非當沖投資人投入市場，對整體證券市場帶來正向循環，促進市場流動性。台股殖利率高，股市除長期資金投資外，也需要短期資金挹注，以活絡股市，並藉以協助上市櫃公司籌資，帶動國內經濟發展。

金管會並表示，這次公布的活絡股市配套措施，是因應當前股市環境所新訂的措施，以提升資本市場競爭力，包括開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF、開放台股ETF得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、加強推廣台股指數並編製新指數等新措施，將與證交所等週邊單位及證券商公會積極推動。

對於外界質疑內外資稅負差異及股利所得稅制，金管會表示，已針對股利所得稅制調整向財政部提出相關建議，財政部已委外進行研究，若有初步可行方案，將公布供社會各界參與討論。